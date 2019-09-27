https://static.news.ru/photo/adb9a3e2-e1e5-11e9-9b1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mfa.gov.by

Власти Белорусии намерены и впредь оказывать Сирии помощь в восстановлении инфраструктуры, а также всестороннее гуманитарное содействие.

Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей в ходе встречи со своим сирийским коллегой Валидом аль-Муаллемом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Министр добавил, что Белоруссия готова принимать сирийских детей для оздоровления и в 2020 году.

Аль-Муаллем, в свою очередь, отметил, что торгово-экономические отношения между двумя странами в последнее время активизировались, сообщается на сайте МИД Белоруссии.

Ранее News.ru писал, что западные страны отказываются восстанавливать Сирию до «настоящего политического урегулирования» конфликта.