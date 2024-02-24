Минск призвал ОБСЕ объединиться для прекращения конфликта в Европе Постпред Белоруссии призвал ОБСЕ объединиться для прекращения конфликта в Европе

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Большинство стран-участников Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не могут признать сложную, глубинную подоплеку кровопролитного военного конфликта на континенте, заявил постоянный представитель Белоруссии в ОБСЕ, посол Андрей Дапкюнас. Дипломат подчеркнул, что остановить и предотвратить его расползание можно только коллективными усилиями сообщества, сообщает «БЕЛТА».

Представитель Белоруссии пояснил, что участники расширенного заседания ОБСЕ рисуют бинарный, черно-белый мир, жестко разделенный на своих и чужих, в котором обезопасить себя можно только уничтожив оппонента. Дапкюнас добавил, что такая картина мира хороша исключительно для пропагандистской риторики и не имеет ничего общего с реальностью.

Любой, кто сегодня, поддавшись соблазну не развязать, а разрубить военной силой гордиев узел войны в Украине, выступает за ее продолжение до победного конца, тот подталкивает мир к глобальной катастрофе, — выразил мнение Андрей Дапкюнас.

Он отметил, что альтернативы мирным переговорам по Украине нет. При этом рассчитывать, что боевые действия остановит только одна сторона, — наивно и недальновидно, подчеркнул дипломат.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич сказал, что Россия видит неконструктивный подход западных участников блока НАТО и их киевских подопечных, поэтому не испытывает иллюзий по поводу быстрого разрешения украинского конфликта.