https://static.news.ru/photo/cde0a9fc-6ce8-11ea-a62c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Митрополит Минский и Заславский Павел и настоятель Всехсвятского храма протоиерей Феодор Повный совершили воздушный крестный ход. Священнослужители облетели Минск на вертолёте, окропив город святой водой для защиты от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Белорусской православной церкви. Крестному ходу предшествовал молебен, о котором просили верующие жители столицы Белоруссии, уточняется в пресс-релизе.

Призываю всех поразмышлять о том, как мы относимся к происходящим ныне событиям. Паника, вызванная распространением коронавируса, притупляет разум, — заявил митрополит прихожанам.

Как писал NEWS.ru, в республике было проведено более 19 тысяч лабораторных тестов на выявление коронавирусной инфекции. В каждом случае для получения результатов исследования требуется подождать от четырёх часов до суток.