Митрополит Минский и Заславский Павел и настоятель Всехсвятского храма протоиерей Феодор Повный совершили воздушный крестный ход. Священнослужители облетели Минск на вертолёте, окропив город святой водой для защиты от коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Белорусской православной церкви. Крестному ходу предшествовал молебен, о котором просили верующие жители столицы Белоруссии,
Призываю всех поразмышлять о том, как мы относимся к происходящим ныне событиям. Паника, вызванная распространением коронавируса, притупляет разум, — заявил митрополит прихожанам.
Как писал NEWS.ru, в республике было проведено более 19 тысяч лабораторных тестов на выявление коронавирусной инфекции. В каждом случае для получения результатов исследования требуется подождать от четырёх часов до суток.
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