Минск обвинил ЕС в стремлении спровоцировать переворот в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/5d66cabc-08dd-11eb-8351-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Политическое решение о секторальных экономических санкциях против Белоруссии Евросоюз принял для того, чтобы обрушить экономику страны и создать условия для повторения попыток переворота. Об этом заявил премьер республики Роман Головченко. Его слова приводит РИА Новости.

По поступающей в последние дни информации, Европейский союз принял политическое решение о введении в отношении нашей страны секторальных экономических санкций для того, чтобы, видимо, обрушить экономику страны и создать условия для повторения попыток переворота, — заявил Головченко в ходе встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

По словам главы белорусского правительства, Запад рассматривает в качестве точек давления те отрасли экономики страны, которые вносят значительный вклад в формирование ВВП. Речь идёт, в частности, о нефтепереработке и производстве удобрений.

Головченко при этом подчеркнул, что таким образом ЕС хочет «укусить» и Россию. По его мнению, предусматриваемый санкционным пакетом ЕС запрет на транзит российского газа через Белоруссию направлен на запрет закупки из газопроводов, которые принадлежат Российской Федерации.

Это «Ямал-Европа» и газотранспортная система «Газпром Трансгаз Беларусь», — пояснил белорусский премьер.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС заявил, что четвёртый пакет персональных санкций по Белоруссии практически готов и может быть утверждён на заседании Совета МИД ЕС 21 июня.

Ранее в России призвали Запад прекратить демонизировать Белоруссию.