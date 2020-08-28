Минск назвал тех, кто призывал рабочих к забастовкам на предприятиях

https://static.news.ru/photo/a103d8aa-eb05-11ea-8ff0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Власти Белоруссии уверены, что призывы устраивать забастовки исходили не от работников предприятий. Это происходило извне, уверен заместитель премьер-министра республики Юрий Назаров.

Мы видели, что призывы к забастовкам исходили извне. Старались расшатать коллективы крупных промышленных предприятий — МТЗ, МАЗа, БЕЛАЗа, МЗКТ, «Беларуськалия». Да, эти попытки определенную сумятицу и неудобство нам приносили. Кому комфортно работать, когда на проходной встречают с криками, хлопаньем в ладоши, свистом, плакатами? — сказал Назаров в интервью БелТА.

Однако, по словам заместителя премьера, на всех предприятиях выполнялись сменные задания, ни на один день «не остановился конвейер».

Также Назаров рассказал, что к рабочим предприятий, где шли протесты, обращались представители партнёрских компаний, которые пытались не допустить разрыва кооперационных связей.

Например, продукция «Гродно Азота» дальше перерабатывается на иных предприятиях концерна «Белнефтехим». Поэтому многие трудовые коллективы обратились к работникам «Гродно Азота», чтобы они вначале подумали, прежде чем останавливать свое производство, потому что это нарушит технологическую цепочку, — пояснил Назаров.

Чиновник дополнительно сообщил, что республика сейчас восстанавливает объёмы промышленного производства, которые снизились из-за пандемии.

Так, по информации Назарова, объём производства в январе — июле этого года составил в сопоставимых ценах 97,5% к уровню семи месяцев прошлого года.

Мы не добираем до уровня аналогичного периода прошлого года, но потихоньку идет восстановление. Планируем, что к концу года мы наверстаем, восстановим объёмы, — сказал заместитель вице-премьера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не сдерживают курс белорусского рубля искусственно. Однако он пообещал не допустить обвала национальной валюты.