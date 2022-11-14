Минск назвал резолюцию ООН о «репарациях» Киеву легализацией воровства Постпред Белоруссии при ООН Рыбаков назвал резолюцию ГА ООН попыткой ослабить Россию

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков раскритиковал проект резолюции ГА ООН о «репарациях» Киеву со стороны РФ, назвав его попыткой легализовать воровство чужих активов. В ходе выступления на 11-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН дипломат отметил, что проект «не выдерживает никакой критики» с точки зрения международного права, пишет РИА Новости.

Это всего лишь попытка легализовать воровство чужих активов. Это также очень хороший, наглядный пример для всех нас, для всех тех, кто по-прежнему считает, что частная собственность на Западе священна, — сказал Рыбаков.

Представитель Белоруссии отметил, что проект не упоминает о преступлениях, которые столетиями совершались колониальными державами, о последствиях рабства, уничтожении целых народов, которые проживали на захваченных территориях.

Никто и никогда не выплачивал и не выплатит уже репарации, компенсации странам и народам за ущерб, который, кстати говоря, не поддается никакой оценке, и за все те страдания, которые эти страны и народы перенесли, — подчеркнул белорусский дипломат.

Рыбаков обратил внимание, что в проекте нет и слова о нынешнем терроризме, к которым относятся незаконные блокады, санкции, попытки удушения целых стран и народов.

Главная задача западных государств состояла в максимальном ослаблении России и в создании условий, при которых Россия уже не могла бы не реагировать, — резюмировал белорусский представитель.

Рыбаков отметил, что ГА ООН в таких условиях не должна делать исключение только для одного конфликта, каким бы тяжелым он не являлся, и не должна ставить его выше интересов развивающихся стран, которые несут наиболее тяжелые последствия войны. В том числе это касается и ведущегося сегодня иностранного вмешательства, рабства и колониализма.

По мнению Рыбаков, предложенный проект резолюции не приближает к миру, а только еще больше поляризует его.

Республика Беларусь проголосует против проекта резолюции, — резюмировал белорусский представитель.

Ранее участники спецсессии Генассамблеи ООН приняли резолюцию о выплате предположительно причиненного ущерба Россией Украине. За резолюцию по созданию международного реестра ущерба проголосовали 94 страны, против высказались 14, воздержались — 73.