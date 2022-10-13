Минск назвал цель развертывания группировки войск Белоруссии и России Госсекретарь СБ Вольфович: цель группировки войск Белоруссии и РФ – защита от угроз

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Развертывание белорусско-российской региональной группировки войск происходит для защиты от угроз национальной безопасности. Об этом заявил государственный секретарь совета безопасности белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала СТВ. Он также отметила, что группировка была создана уже давно и имеет исключительно оборонительные цели.

Те вызовы и угрозы, которая складываются вокруг нашей страны, заставили наших руководителей <...> принять решение о поэтапном развертывании региональной группировки войск на территории Беларуси. Это — один из факторов защиты от тех угроз, которые могут исходить сегодня для нашей национальной безопасности, — сказал Вольфович.

Он также пояснил, что региональная группировка была создана давно, она призвана охранять и защищать западные рубежи Союзного государства.

10 октября стало известно, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом глава белорусского государства сообщил на совещании по вопросам безопасности. по его словам, формирование группировки началось и шло на тот момент уже в течение двух дней.

Ранее Лукашенко заявил, что накануне по неофициальным каналам Минск предупредили о нанесении удара по Белоруссии с территории Украины. По его словам, украинские власти намеревались устроить в Белоруссии «Крымский мост — 2».