Минск начнёт получать компенсацию от налогового манёвра Москвы к концу года

Белоруссия может начать получать компенсацию от российского налогового манёвра уже к концу года. Об этом заявил белорусский посол в РФ Владимир Семашко, которого цитирует БелТА.

Отвечая на вопрос о сроках начала компенсации от налогового манёвра со стороны России, Семашко заявил , что это произойдёт «уже в следующем году, даже с конца этого года». Вместе с тем посол не стал конкретизировать механизм компенсации, заявив, что на этот счёт появятся некие доступные для всех документы.

Ранее посол заявил, что Александр Лукашенко и Владимир Путин могут подписать все дорожные карты по интеграции двух государств на встрече, которая состоится 9 сентября в Москве. По его словам, из 28 согласованных дорожных карт и карты развития интеграции осталось обсудить и подписать лишь одну.