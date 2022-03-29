Магазины одежды Cropp и Reserved закрыли все магазины на территории РФ

Польская компания-производитель одежды LPP, владеющая брендами Reserved и Cropp, заявила о полном закрытии всех магазинов на территории РФ. Представители фирмы в пресс-релизе отметили, что сотрудники компании завершили все операции, необходимые для закрытия торговых точек.

Компания завершила операционные мероприятия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня закрыла последний из них, — сказано в письме компании.

14 марта магазины обуви и одежды американского бренда Vans с 14 приостановили работу на территории России. Отмечается, что сотрудникам магазина продолжат выплачивать зарплату, однако она будет минимальной.

7 марта американский бренд одежды Levi's заявил о временном уходе с торгового рынка России. Об этом сообщили в пресс-релизе компании Levi Strauss & Co, которой принадлежит фирма — производитель джинсов Levi's. Компания также приостановила инвестиционные проекты на территории России. Тем не менее представители фирмы обещали оказать поддержку своим сотрудникам, партнёрам и их семьям, которых коснётся это решение.