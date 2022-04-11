Минобороны России: жителей Славянска пытают за пророссийские взгляды

В Минобороны России заявили, что украинские военные пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды. Боевики также угрожают им расправой над родственниками и семьёй и требуют деньги «за освобождение от мучений», говорится в сообщении ведомства.

В Славянске боевики теробороны проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них любых признаков пророссийских взглядов. <...> Задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают зверским пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками (убийством, групповым изнасилованием жен и дочерей), — сказано в заявлении Минобороны.

По данным силовиков, для освобождения от пыток и угроз боевики вымогают деньги. Сумма «выкупа» колеблется от $500 до $1000.

Ранее в Сети появилась видеозапись расстрела подававшего признаки жизни солдата, предположительно, им был российский военнослужащий. Газета The New York Times подтвердила подлинность этого ролика.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о пытках и попытке убийства, предпринятых украинскими силовиками в отношении восьмерых пленных российских военнослужащих. Солдатам нанесли множественные повреждения различной степени тяжести, в том числе ранения из огнестрельного оружия.