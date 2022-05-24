Минобороны заявило об уничтожении склада снарядов к гаубицам из США

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За минувшие сутки в ходе действий на Украине российские войска уничтожили три пункта управления, 36 районов сосредоточения войск и техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион и шесть складов боеприпасов, включая крупный склад снарядов к американским гаубицам М-777. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Также в районе Краматорска был сбит украинский самолёт МиГ-29.

Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведена из строя 31 единица военной техники, — сказано в сообщении.

Кроме того, были уничтожены два пункта управления, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Пилипчатино. Также уничтожены 84 пункта управления, 463 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 137 артиллерийских и миномётных подразделений, 13 танков и бронемашин, четыре установки систем «Град» и три склада боеприпасов. Также были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов и перехвачены четыре реактивных снаряда системы «Смерч».

Ранее Минобороны России опубликовало видео, где показана боевая работа батареи 152-мм самоходных гаубиц «Гиацинт-С». Как сообщается, с их помощью были уничтожены американские гаубицы М-777, находящиеся на вооружении ВСУ. Эти орудия имеют 155 калибр и дальность стрельбы до 40 км.