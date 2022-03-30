Минобороны заявило об ухудшении гуманитарной обстановки на Украине

Гуманитарная обстановка в ряде населённых пунктов, подконтрольных официальному Киеву, быстро ухудшается. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Отмечается, что наиболее критическая ситуация наблюдается в Харькове.

Жители города заблокированы неонацистами, находятся в заложниках у боевиков в качестве живого щита, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, в квартирах оборудуются огневые точки, а в случае недовольства хозяевам угрожают расстрелом.

Боевики руководствуются прямым приказом из Киева – использовать любое необходимое им имущество и технику гражданского населения, заходить в квартиры и оборудовать в них огневые точки, а при малейшем недовольстве хозяев – расстреливать их на месте, — говорится в сообщении.

Минобороны России на брифинге в понедельник, 28 марта, сообщило, что при освобождении Мариуполя российские военные обнаружили в подвалах освобождённых зданий тела мирных жителей со следами пыток и вырезанными неонацистскими символами. А спасённые жители города рассказывают, что националисты забрасывали гранатами подвалы зданий, где находились женщины и дети.

Ранее представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что до 4 тысяч украинских военных и боевиков могут в настоящий момент находиться в Мариуполе.