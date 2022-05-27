Минобороны заявило о сорванной попытке ВСУ создать переправу через реку

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

За прошедшие сутки российские войска сорвали очередную попытку наведения переправы ВСУ через реку Северский Донец, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга. Кроме того, российские средства ПВО сбили один украинский истребитель МиГ-29, восемь беспилотников, а также перехватили одну ракету комплекса «Точка-У»

В районе населённого пункта Завгороднее Харьковской области в результате удара по понтонной роте сорвана очередная попытка наведения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец, — сказано в сообщении.

Также ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских огневых позиции. В районе населённого пункта Бахмут нанесён удар по позициям 10-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, уничтожены более 250 националистов, выведены из строя девять танков, пять установок реактивной системы залпового огня «Град» и десять орудий полевой артиллерии.

Ранее Минобороны показало, как российские десантники захватили укреплённые позиции Вооружённых сил Украины. По данным российского военного ведомства, из-за артиллерийского удара украинские военные понесли потери, а после столкнулись с ВДВ и были вынуждены оставить свои позиции и отступить. Роте была поставлена цель «завладеть выгодным рубежом», что удалось сделать в указанное время «благодаря слаженным и уверенным действиям»