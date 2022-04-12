Минобороны сообщило о сдаче в плен 42 украинских военных в Мариуполе

42 военнослужащих Вооружённых сил Украины сложили оружие и сдались в плен в Мариуполе, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. В военном ведомстве отметили, что в ночь на 12 апреля группа украинских бойцов численностью 100 человек на бронетехнике пыталась прорваться с территории завода и покинуть город.

42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен, — сказал Конашенков.

4 апреля Минобороны России предложило украинским военным, националистам и иностранным наёмникам в Мариуполе сложить оружие и покинуть город в сторону Запорожья. Взамен им пообещали сохранить жизнь.

Жители Мариуполя ранее рассказали о жестокости украинских националистов, которые умышленно обстреливали подвалы с мирными людьми, пытаясь сбежать от солдат ДНР. При этом стреляли они под шумок, когда пролетали российские самолёты.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».