Минобороны заявило о нарушениях коалицией США безопасности полетов в Сирии МО РФ: БПЛА проамериканской коалиции в июне 315 раз нарушили безопасность полетов в Сирии

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Нарушения международной антитеррористической коалицией безопасности полетов в Сирии становятся целенаправленными, их количество растет. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. По его словам, которые приводит ТАСС, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) коалиции в течение июня нарушали установленные протоколы безопасности 315 раз.

Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США <...> международной коалиции. Нарушения носят целенаправленный и систематический характер, их количество в сравнении с прошлым годом существенно возросло. В июне 2023 года зафиксировано 315 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации коалиции, — сказал Гуринов.

В начале мая текущего года контр-адмирал заявил о том, что самолеты возглавляемой США западной коалиции в Сирии начали активировать системы наведения оружия на авиацию ВКС РФ. По его словам, российские пилоты фиксировали подобные действия на востоке страны.

В свою очередь глава Центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич заявил, что российские истребители и беспилотники стали чаще пролетать в опасной близости от американских самолетов в небе над Сирией, а также над базами США в этом государстве.