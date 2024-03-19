Минобороны Южной Кореи назвало размеры военной помощи КНДР России Минобороны Южной Кореи: КНДР поставила РФ 7 тысяч контейнеров с военной помощью

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик во время пресс-конференции заявил о помощи, которую КНДР оказывает России, пишет Sky News. Глава Минобороны страны утверждает, что Пхеньян за последние два года отправил Москве семь тысяч контейнеров с боеприпасами и военной техникой. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Шин Вон Сик уточнил, что сначала Северная Корея доставляла оружие на кораблях, но сейчас использует для трансграничных перевозок железные дороги. Министр обороны добавил, что в обмен на военную поддержку Пхеньян уже получил от Москвы более девяти тысяч контейнеров. Их содержимое глава военного ведомства Южной Кореи не огласил.

Политолог Андрей Суздальцев ранее заявлял, что КНДР заинтересована в налаживании отношений с Россией. По его мнению, для Пхеньяна сейчас открывается «окно возможностей», тем более, что Россия лишилась своего крупного торгового партнера — Южной Кореи.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus. Машину северокорейский лидер заметил во время посещения космодрома Восточный. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что подарок Ким Чен Ыну отражает желание России и дальше развивать отношения с КНДР.