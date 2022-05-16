Минобороны: ВСУ разместили артиллерию в кожвендиспансере в ЛНР

Фото Пресс-служба Минобороны РФ/Global Look Press

Украинские вооружённые формирования разместили оружие различного вида на территории кожвендиспансера в Луганской Народной Республике, заявил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам там были размещены артиллерия и реактивная система залпового огня (РСЗО). Он добавил, что все находящиеся в больнице — сотрудники учреждения и больные были выдворены украинскими боевиками под угрозой расправы.

В Северодонецке Луганской Народной Республики на территории кожвендиспансера по улице Ломоносова боевики украинских вооружённых формирований оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию, РСЗО и склад боеприпасов. Персонал и всех больных под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, — заявил Мизинцев.

Генерал-полковник добавил, что в Нелеповке Донецкой Народной Республики в здании школы №19 ВСУ оборудовали опорный пункт, а на прилегающей территории разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов.

Также, по его словам, в Сергеевке Донецкой Народной Республики в зданиях детского сада и школы украинские военные оборудовали казармы, а в непосредственной близости к жилым кварталам разместили артиллерию.

Ранее Минобороны России обвинило спецслужбы Украины в подрыве фугаса в районе Мазановки в ДНР, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры. В результате взрыва сформировалось ядовитое облако, которое начало движение в сторону Краматорска.