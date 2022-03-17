Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов сообщил в ходе брифинга, что в 2018 году специалисты Роспотребнадзора зафиксировали резкое увеличение среди жителей ЛНР и ДНР мультирезистентных штаммов туберкулёза. Они тяжело поддавались лечению обычными лекарственными препаратами. В районе населённого пункта Пески было выявлено свыше 70 случаев заболевания, завершившихся летальным исходом, сообщает KP.RU.

Люди, заражённые данными штаммами туберкулёза, практически не имели шансов на выздоровление. Это может свидетельствовать о преднамеренном заражении или об утечке патогена из одной из биолабораторий, заявил Кириллов.

В ходе массовой вспышки, зафиксированной в районе населенного пункта Пески, было выявлено более 70 случаев заболевания, которые завершились быстрым летальным исходом. Это может свидетельствовать о преднамеренном заражении либо о случайной утечке патогена из одной из расположенных на территории Украины биолабораторий, — сообщил он.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил заявил о том, что в биолабораториях, созданных и финансируемых США на Украине, проводились опыты с коронавирусом летучих мышей. Он подчеркнул, что целью этих и других исследований было создание механизма скрытого распространения смертоносных заболеваний.