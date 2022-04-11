Российские ПВО уничтожили истребитель Су-27 ВСУ под Днепром

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Днепропетровской области истребитель Су-27 Воздушных сил Украины, сообщил на брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что в ходе спецоперации также был уничтожен базовый лагерь «Правого сектора» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Донецкой области и ликвидированы две ротные группы украинской бригады и теробороны.

Российскими средствами ПВО в районе населённого пункта Синельниково Днепропетровской области сбит в воздухе истребитель Су-27 украинских воздушных сил, — сообщил он.

Он подчеркнул, что базовый лагерь террористов из «Правого сектора» был уничтожен неподалёку от населённого пункта Новогродовка.

В районе населённого пункта Новогродовка Донецкой области уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации «Правый сектор», — сказал Конашенков.

Также высокоточными ракетами наземного базирования были уничтожены три ротных опорных пункта и две ротные тактические группы украинской 24-й механизированной бригады и бригады теробороны.

В течение дня высокоточными ракетами наземного базирования в районах населённых пунктов Попасная, Новозвановка и Золотое Луганской области уничтожены командно-наблюдательный пункт батальона, три ротных опорных пункта, две ротные тактические группы украинской 24-й механизированной бригады и бригады территориальной обороны, — подытожил Конашенков.

Ранее в Пентагоне заявили, что ищут для Украины российские средства ПВО дальнего действия, однако комплексы С-400 не рассматриваются, потому что для украинских военных они слишком сложны. В марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наотрез отказался передавать С-400 Украине, он отметил, что это турецкая собственность.