Минобороны: ВС РФ уничтожили тайные позиции украинских военных под Киевом

Министерство обороны России в своём Telegram-канале опубликовало кадры уничтожения замаскированных позиций украинских военных в Киевской области. Артиллерийским огнём российских военных были ликвидированы личный состав и техника противника, отмечается в сообщении.

В Минобороны добавили, что местонахождение украинских военных и техники было обнаружено беспилотником, после чего последовал точный артиллерийский удар.

Позиции националистов были обнаружены с применением беспилотного летательного аппарата. После обнаружения по позициям был скорректирован огонь артиллерии, — говорится в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В связи с этим на Россию обрушилась самая жёсткая волна санкций со стороны других государств.