Минобороны: ВС РФ уничтожили 44 военных объекта Украины и сбили два МиГ-29

Российская авиация уничтожила 44 военных объекта Украины, два командных пункта и локатор наведения ЗРК С-300, заявил 17 апреля в ходе вечернего брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также средствами ПВО России в Харьковской области в небе были уничтожены два МиГ-29, принадлежавших Украине, добавил генерал-майор.

Оперативно-тактической авиацией уничтожены 44 военных объекта Украины. Среди них в районе населённого пункта Авдеевка два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300, — сказал он.

Конашенков добавил, что Вооружённые силы России высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожили хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Представитель Минобороны подчеркнул, что российскими ПВО в районе населённых пунктов Федоровка и Заводы были сбиты два украинских истребителя МиГ-29.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29, — добавил Конашенков.

По его словам, с начала военной операции уничтожено 136 самолётов, 471 беспилотник, 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и других боевых бронемашин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2171 единица специальной военной автомобильной техники.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что российские войска нанесли удар ракетами «Калибр» по машиностроительному заводу, расположенному на окраине Киева. В Минобороны России пригрозили увеличить число и масштабы таких ударов в ответ на обстрелы ВСУ российской территории. Накануне в ряде Тelegram-каналов и соцсетях появились сообщения о мощных взрывах, прогремевших в Киеве. Пользователи насчитали не менее семи взрывов. По их словам, от ударной волны тряслись стены.