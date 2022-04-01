Минобороны: ВКС России вывели из строя аэродромы в Полтаве и Днепре

Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами вывели из строя аэродромы в Полтаве и Днепре, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что в районе города Сумы уничтожены два украинских вертолёта.

Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск, — сообщил Конашенков.

Также российские силы ПВО сбили два украинских вертолёта Ми-24 в районе города Сумы и населённого пункта Урожайное. Кроме того, уничтожены в воздухе 24 украинских БПЛА.

Ранее Минобороны России подтвердило информацию о нападении двух ударных украинских вертолётов Ми-24 на нефтебазу в Белгороде. Конашенков сообщил, что никакого отношения к Вооружённым силам РФ этот объект не имеет.

Утром 1 апреля в Белгороде на нефтебазе вспыхнул пожар. Огнём оказались охвачены несколько резервуаров с бензином и дизтопливом. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что к этому привёл авиаудар, нанесённый вертолётами ВСУ, которые смогли проникнуть на территорию России. При этом в МИД и Минобороны Украины отказались опровергнуть или подтвердить причастность украинских войск к произошедшему.