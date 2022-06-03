Минобороны Великобритании признало провал в поставках новых бронемашин

Фото: U.S. Army

Минобороны Великобритании сообщило о провале поставок современных боевых бронированных машин Ajax для своей армии, что может угрожать безопасности страны. Как говорится в докладе, опубликованном на сайте парламента, Минобороны Великобритании не смогло обеспечить улучшенные возможности бронетехники для своих вооруженных сил и армии НАТО.

По словам чиновников, в программе по производству боевых машин Ajax присутствует несколько критических ошибок, которые невозможно исправить в нынешних условиях. Это ставит под угрозу военнослужащих и их безопасность, а также способность защищать Великобританию и страны НАТО в рамках договора.

Программа танков Ajax с самого начала имела серьезные недостатки, и Счётный комитет сомневается, что ее можно исправить в условиях ограниченных объёмов средств и существующих торговых соглашений, - заявила председатель комитета Мег Хиллиер.

Программу Ajax одобрили в 2010 году, в 2014 году армия заказала 589 единиц танков в шести вариантах. Первые поставки осуществили в 2019 году, предполагалось, что они продолжатся до 2025 года. Однако после того, как у членов экипажей выявили отёки суставов, а сами они стали жаловаться на ощущение постоянного шума в ушах, их эксплуатацию решено было приостановить. Кроме того, у машин есть конструктивный дефект, который выражается в чрезмерной вибрации при езде. Из-за этого они не могут вести огонь во время движения, а также двигаться со скоростью выше 32 километров в час без риска для экипажа.