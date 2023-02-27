Минобороны Украины сообщило о сложной ситуации на всей линии фронта

Фото: МО Украины

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о сложной обстановке на украинском фронте. В своем Telegram-канале она отметила, что особенно непростая ситуация сложилась на Артемовском направлении.

Если коротко и ясно, то ситуация на фронте сложная... Самая сложная ситуация остается на Бахмутском направлении. Враг использует тактику истощения и тотального разрушения во время наступательных действий, — написала Маляр.

Издание «Страна.ua» сообщало, что российская армия заняла более трети территории Артемовска, который находится на подконтрольной Киеву части ДНР, на север от Горловки. Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление бизнесмена Евгения Пригожина, в котором говорится, что силы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Ягодное на севере Артемовска. В канале пресс-службы также опубликовано фото бойцов ЧВК на фоне стелы при въезде в село.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сказал, что ВСУ еще обороняют Артемовск, однако неизбежно его потеряют. По его словам, этот населенный пункт превратился в «центр утилизации ВСУ».