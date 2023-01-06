Минобороны Украины раскрыло причины плохой дисциплины ВСУ Министр обороны Украины назвал подстрекателей из России причиной плохой дисциплины в ВСУ

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью изданию «Страна.ua», что плохая дисциплина в ВСУ – следствие «проплаченных россиянами подстрекателей». В связи с этим в стране был принят закон об усилении ответственности военнослужащих за преступления.

Этот закон был инициатива военных, потому что есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной, и этим пользуются некоторые люди злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности. То есть принцип неотвратимости наказания не работал на этом моменте, — подчеркнул Алексей Резников.

Ранее один из командиров Народной милиции ЛНР с позывным Чечен рассказал, что командование украинской армии перебрасывает на Лисичанский участок фронта в Донбассе западных наемников и боевиков нацбатальонов, заменяя ими бегущих солдат ВСУ. Он отметил, что обстановка да данном направлении остается напряженной, но российские войска продолжают наступать.

Ранее пленный боец 113-й отдельной бригады теробороны Александр Лазаренко рассказал, что командир 125-го батальона ВСУ наказал мобилизованных, заставив рыть окопы и блиндажи на передовой для 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. По его словам, дисциплинарным мерам подвергся весь личный состав после того, как произошло несколько конфликтов с применением оружия и случаев неосторожного обращения с боеприпасами.