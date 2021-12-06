Киев призвал Канаду увеличить число военных инструкторов на Украине

Глава Минобороны Украины Алексей Резник предложил направить в страну дополнительно 500 канадских военных инструкторов. Киев нуждается в современном вооружении, а также в канадских, американских и британских солдатах, которые должны находиться на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил министр в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

Вы осуществляете тренировочную программу на Украине. Думаю, мы можем её расширить. Вместо 50 инструкторов пошлите 500 инструкторов, — сказал Резников.

Резников призвал Британию, Канаду и США ввести войска на территорию Украины. Он считает, что военных нужно разместить в тех регионах, где они могут стать «позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России». По мнению Резникова, солдат следует отправить на территории Харькова, Мариуполя, Краматорска, Одессы и острова Змеиный. Именно там должны развиваться «три флага»: Канады, США и Великобритании.

В апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с канадским премьер-министром Джастином Трюдо выразил надежду на помощь Канады в получении Киевом плана действий по вступлению в НАТО.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в Вашингтоне обеспокоены ситуацией на границе России с Украиной и готовы предоставить Киеву помощь для защиты территории. Он также рассказал, что осведомлён о количестве российских военных в приграничных районах.