Минобороны Украины попросило союзников о дополнительной материальной помощи

Минобороны Украины попросило союзников страны о дополнительной материальной помощи. Об этом заявил глава ведомства Алексей Резников, добавив, что Киеву не нужны американские солдаты для защиты от России, сообщает CNN.

Министр заявил, что украинская армия направила запрос о дополнительной пoмощи от своих союзников, в том числе о дополнительном вооружении и материальной помощи, а также о подготовке её военно-воздyшных и военно-морских сил.

Нам не нужны американские солдаты, мы будем бороться за себя сами. Но нам нужно оружие и тому подобное, — сказал министр в интервью телеканалу.

Резников добавил, что Киеву не нужны войска, потому что несправедливо, чтобы американские солдаты гибли на Украине.

Нам этого не нужно, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Резников попросил руководство США о передаче Киeву некоторой части американского вооружения, предназначенного для поставок Афгaнистану, до того, как власть в стране захватил «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Украина также изъявила желание получить те боеприпасы, которые США намеревались передать Афгaнистану ещё до прихода к власти талибов в августе-сентябре 2021 года.