https://static.news.ru/photo/51faecd2-3f0a-11ea-8936-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/GlobalLookPress

Новые БТР-4Е с повреждённой бронёй поставили украинским военным. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на канал NewsOne.

Для выяснения причин дефектов Минобороны и Укроборонпром уже создали следственную рабочую группу <...> Если дефекты вызваны ненадлежащим выполнением обязанностей госслужащими, то виновных накажут. На время следствия Минобороны приостановило приём БТР-4Е, — сообщил телеканал NewsOne.

Отмечается, что во время осмотра партии новых БТР военные нашли повреждения сварных соединений и укрепляющей наплавки.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в 2020 году Сухопутные войска РФ получат на вооружение 300 единиц бронетехники, в том числе БТР-82А и БТР-82АМ.