Минобороны Украины ответило на обвинения ФСБ по поводу диверсии в Крыму

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины непричастно к диверсии на газопроводе в Крыму. Так в ГУР ответили на обвинения ФСБ России, сообщает «Интерфакс-Украина».

Пресс-секретарь ведомства Николай Красный заявил , что выдвинутые Россией обвинения в причастности ГУР к диверсии на газопроводе являются «целенаправленной и спланированной провокацией». Он отметил, что с помощью подобных шагов Москва пытается обосновать «репрессивные мероприятия» против крымских татар, а также обозначить поводы для дальнейшего распространения и использования подобных мер на территории Крыма.

По словам Красного, признательные показания братьев Асана и Азиза Ахтемовых, видео которых распространила ФСБ, были даны под давлением.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ, занимающиеся расследованием дела о диверсии на газопроводе Крыма, обвинили Главное управление разведки Украины в совершении этого преступления. Как отметили в ведомстве, диверсия была санкционирована начальником ГУР Украины Кириллом Будановым.

23 августа трое подозреваемых, один из которых — бывший зампредседателя меджлиса крымско-татарского народа (запрещён в РФ) Нариман Желялов, намеренно повредили газопровод в крымском селе Перевальное с помощью взрывного устройства. Они были арестованы и дали на камеру признательные показания: по словам одного из преступников, операцией руководил некий Саид, который, по версии ФСБ, является сотрудником ГУР Минобороны Украины. По имеющимся данным, фигурантам дела пообещали около $2 тысяч за исполнение диверсии.