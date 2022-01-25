Минобороны Украины отверг сообщения о подготовке российского «вторжения»

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что российские ВС не создали ударные группировки, которые могли бы совершить силовое вторжение в Украину, сообщает РИА Новости. Он также выразил готовность провести переговоры с российскими коллегами.

Могу абсолютно точно сказать, что на сегодняшний день ударной группировки, которая могла бы совершить силовое вторжение в Украину, российские вооруженные силы не создали, — сказал Резников.

Он заявил, что будет готов присоединиться к переговорам, если они пройдут на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене с участием партнёров, министров обороны Соединённых Штатов, Соединённого Королевства и Северной Ирландии.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби не исключил, что США могут направить дополнительные войска в Европу до так называемого «вторжения» России на Украину. Кирби отметил, что на данный момент «никакие войска» в Европу не отправляются, сейчас только «прорабатываются индикаторы», при появлении которых сразу будет принято решение об отправке военных.