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Минобороны Украины: гражданское население может получить оружие по паспорту

12:05, 24 февраля 2022
Минобороны Украины: гражданское население может получить оружие по паспорту Фото: Gail Orenstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Гражданское население Украины может получить оружие после предъявления паспорта, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на странице в Facebook. Ранее метрополитен Киева открыл бесплатный вход для всех граждан. Власти, предположительно, будут использовать его в качестве бомбоубежища.

Украина переходит в режим тотальной обороны. Тот, кто готов и умеет держать в руках оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны ВСУ в вашем регионе. Чтобы получить оружие, нужно обращаться в бригады Сил ТРО непосредственно в своём регионе. При себе нужно иметь только паспорт, — написал Резников.

Накануне Украина временно закрыла пункт пропуска Вильча на границе с Белоруссией. Согласно распоряжению украинского правительства, его работа приостановлена до 3 марта.

Ранее погранслужба Украины заявила, что российские войска атаковали границу с Белоруссией при поддержке армии РБ. Там добавили, что на их подразделения, наряды и пункты пропуска ведутся атаки «с применением артиллерии, тяжёлой техники и стрелкового оружия».

В ночь на 24 февраля власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.

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