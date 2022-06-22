Минобороны РФ: украинские военные заминировали обочины дороги в Славянске

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Минобороны России сообщило, что украинские военные заминировали обочины автомобильной дороги в Славянске. Опасные «подарки» от ВСУ нашли на улице Героев Труда, примыкающей к трассе М-03. Мирных жителей о минировании не оповестили, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

В Славянске Краматорского района боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины автодороги по улице Героев Труда, примыкающей к трассе М-03, при этом местное население умышленно не оповещалось, — сказал он.

Глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине предупредил мировую общественность о том, что украинские бойцы устроили бесчеловечную провокацию, из-за которой могут пострадать гражданские. При этом Киев собирался обвинить в неизбирательных ударах Россию.

21 июня Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием по цехам судостроительного завода «Океан» в Николаеве, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что ВКС уничтожили около 500 солдат 59-й механизированной бригады ВСУ, а также украинскую бронетехнику.