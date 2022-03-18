Минобороны: националисты заминировали хранилища с химвеществами в Сумах

Украинские националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором на заводе «Сумыхимпром» в городе Сумы, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Он отметил, что это было сделано для отравления местных жителей в случае входа российских военных в город. Мизинцев добавил, что аналогичная провокация планируется в Котлярово Николаевской области, куда уже завезены ёмкости с токсичными химикатами, пишет ТАСС.

В Сумах на химическом заводе «Сумыхимпром» националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений ВС РФ. В посёлке Котлярово Николаевской области боевики националистических формирований готовят провокации с применением ядовитых химических веществ. Для этого в здание местной начальной школы уже завезены ёмкости с токсичными химикатами, которые планируется подорвать при подходе подразделений российских войск, — заявил Мизинцев.

14 марта украинские боевики устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе. На территории предприятия начался пожар. Экстренные службы долгое время не могли приступить к тушению возгорания, поскольку подъезды к предприятию были заблокированы боевиками «Правого сектора» (организация признана в России экстремистской, деятельность запрещена) и десантниками ВСУ.

Ранее Россия распространила в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совбезе ООН документ, в котором обвинила украинских радикалов в подготовке провокаций с химикатами и намерении обвинить в этом российскую сторону. В одном из сценариев рассматривается сюжет с диверсией на украинских химпредприятиях, в другом — подрыв ёмкостей с токсичными химикатами в густонаселённых районах.