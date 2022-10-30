Минобороны Турции заявило о важности продолжения зерновой сделки

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар продолжает переговоры с заинтересованными сторонами о ситуации вокруг зерновой сделки, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Министр подчеркнул важность продолжения действия соглашения. В ведомстве подтвердили, что с 29 октября суда с Украины в рамках «зернового коридора» выходить не будут. Всего с начала действия коридора в нуждающиеся страны доставлено 9,3 млн тонн зерна, заявили в Анкаре. Российский персонал, работающий в координационном центре в Стамбуле, продолжит оставаться там.

Господин Акар на переговорах напоминает сторонам о важности продолжения этой инициативы, которая оказывает положительное влияние на человечество и доказывает, что все кризисы могут быть разрешены с помощью доброй воли и диалога, а также о важности избегать любых провокаций, которые негативно повлияют на продолжение работы механизма, — отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что для решения проблемы и продолжения деятельности зерновой инициативы, которая до сих пор успешно осуществлялась, Акар продолжает вести переговоры и координацию со своими коллегами.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску ранее призвала Россию возобновить свое участие в зерновой сделке. Она выразила надежду на то, что Москва возобновит действие соглашения при участии ООН, чтобы «продовольствие достигло тех, кто в нем больше всего нуждается».

Накануне Россия объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке на неопределенный срок. Основанием для этого послужила атака украинских воздушных и морских беспилотников на Севастополь. В результате незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. По данным Минобороны РФ, атака проводилась при участии и под контролем британских специалистов.