Минобороны Турции обнаружило ещё одну мину в Чёрном море

Министерство национальной обороны Турции сообщило об обнаружении очередной мины в Чёрном море недалеко от острова Кефкен. Как сообщается на его сайте, к решению проблемы привлечены подводные команды ВМС Турции.

Объект <...> был идентифицирован нашим патрульным самолётом как мина. Район охраняется, — говорится в заявлении.

Ранее Турция объявила о приведении тральщиков и патрульных самолётов в режим повышенной готовности из-за угроз приближающихся мин в Чёрном море. Министр обороны Хулуси Акар сообщил, что турецкая сторона получила оповещения о надвигающейся угрозе, в связи с чем военные смогли оповестить моряков и принять соответствующие меры.

При этом Акар не стал называть количество уже подорванных мин или уточнять, откуда они пришли и кто за этим стоит. Министр призвал не делать голословных выводов и дождаться окончательных результатов расследования.

В свою очередь начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что власти на Украине пытаются переложить вину за создание минной опасности в Чёрном море на Россию. Он отметил, что Киев выдаёт устаревшие якорные мины украинских военно-морских сил, обнаруженные в проливе Босфор и у побережья Румынии, за российские. По словам генерала, Россия не применяла и не планирует применять морское минное оружие и строго и неукоснительно реализует весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Чёрного, Азовского и Средиземного морей.