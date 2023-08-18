Минобороны Турции сообщило, что на борту сухогруза Joseph Schulte нет зерна Минобороны Турции: сухогруз Joseph Schulte загружен контейнерами, зерна там нет

Фото: Li Ziheng/XinHua/Global Look Press

На боту украинского судна Joseph Schulte, которое утром 18 августа вошло в Босфорский пролив под флагом Гонконга, нет зерна, сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Турции. В ведомстве объяснили, что корабль гружен контейнерами, однако никакой сельхозпродукции там нет. Что именно хранится в контейнерах, не уточняется.

Сообщается, что прибывшее с Украины и вошедшее в Босфор судно перевозит зерновые. Данное судно загружено контейнерами, оно не перевозит зерно, — говорится в сообщении Минобороны Турции.

О том, что первое с момента прекращения зерновой сделки украинское судно Joseph Schulte вошло в Босфорский пролив, сообщалось ранее утром. Корабль покинул порт Одессы еще 16 августа. Отмечается, что сухогруз идет под флагом Гонконга.

Профессор турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасан Улан ранее заявил, что украинские корабли пропускаются через проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с Конвенцией Монтре, подписанной в 1936 году в Швейцарии. При этом аналитик считает, что правительство Турции не поддерживает решение направлять коммерческие суда таким образом, так как это сопряжено с рядом опасностей.

Россия вышла из зернового соглашения 18 июля. По словам посла РФ в Турции Алексея Ерохова, в настоящее время российская сторона активно изучает альтернативы данному соглашению. Первостепенное внимание уделяется поставкам продовольствия в страны Африки.