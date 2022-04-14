Минобороны РФ: США испытывали опасные препараты на психбольных в Харькове

Американские учёные проводили испытания опасных препаратов над пациентами психиатрической клиники в Харькове. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов, передаёт РИА Новости. Он добавил, что информация об опытах не вносилась в базу данных больницы, а местный медперсонал давал подписку о неразглашении. По его словам, имеется ряд свидетельских показаний этих «бесчеловечных экспериментов».

В ходе спецоперации на территории Украины установлено, что в период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в г. Мерефа Харьковской области проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 города Харьков, — сказал Кириллов.

Он также отметил, что пациентов медучреждения отбирали для исследований по возрасту, национальности и иммунному статусу. Кроме того, за их состоянием круглосуточно наблюдали. По словам Кириллова, в начале 2022 года данную научную деятельность прекратили, а оборудование и медикаменты эвакуировали на запад Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своём Telegram-канале «хронологическую реконструкцию» военно-биологической деятельности США на Украине. По её словам, данная информация далеко не полная и даёт лишь примерное представление о масштабах вовлечённости американских политических элит в эти процессы.