Минобороны России сообщило об уничтожении рембазы и боевой техники ВСУ

Российские военные с помощью высокоточного оружия уничтожили ремонтную базу украинских военных, сообщил глава пресс-службы Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также уничтожено большое количество техники и живой силы противника.

Высокоточными ударами у Воздвиженки-2 и Ивановки в Донецкой области уничтожены девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», пять реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и более 60 националистов, — сообщил Конашенков.

Также уничтожена ремонтная база вооружения украинской ПВО, на которой находились системы «Бук-М1» и «Оса-АКМ». В районах Николаева и Жовтневого ликвидированы два склада боеприпасов, а близ Успеновки радиолокатор ЗРС С-300. Кроме того уничтожена часть боевой техники и личного состава противника.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры с действиями расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе специальной военной операции на Украине. В ведомстве рассказали, что на ракетные подразделения возложены задачи по уничтожению точечными ударами особо важных объектов военной инфраструктуры противника.