Минобороны сообщило об уничтожении одного из лидеров «Правого сектора»

Группа российского спецназа ликвидировала одного из руководителей «Правого сектора» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Тараса Бобанича. Он виновен в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, в том числе детей, сообщило Минобороны РФ в своём Telegram-канале. Бобанич лично отдавал приказы на обстрел городов из тяжёлого вооружения.

Российской группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в пяти километрах южнее города Изюм ликвидирован один из одиозных руководителей так называемого добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Тарас Бобанич, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, с 2014 года Бобанич принимал участие «в карательной операции» против жителей Донбасса и лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы мирных кварталов Донецка и Луганска из тяжёлого вооружения.

По данным Минобороны, он также являлся одним из идеологов так называемой теории «превосходства украинской расы», а также принимал непосредственное участие в убийствах русскоязычного населения Украины.

14 марта украинские боевики устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе. На территории предприятия начался пожар. Экстренные службы долгое время не могли приступить к тушению возгорания, поскольку подъезды к предприятию были заблокированы боевиками «Правого сектора» и десантниками ВСУ.