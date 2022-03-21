Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием по батарее РСЗО в Киеве

Российские военные высокоточным оружием 21 марта уничтожили батарею украинских реактивных систем залпового огня и склад с боеприпасами в неработающем торговом центре в Киеве, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, украинские военные в очередной раз использовали гражданские объекты в жилых кварталах Киева в качестве огневых позиций артиллерии и реактивных систем.

Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре, — сказал Конашенков.

По словам Конашенкова, украинские военнослужащие в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военным. Здание ТЦ они использовали в качестве базы, где хранили реактивные боеприпасы, указал представитель Минобороны РФ.

Конашенков отметил, что подтвердить координаты позиции украинских реактивных систем залпового огня и склада с боеприпасами смогла российская разведка.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что армия нанесла ракетный удар по центру подготовки наёмников. Полигон в Ровенской области поразили российские крылатые ракеты. В результате, по данным ведомства, более 80 иностранных наёмников и националистов были уничтожены.

В середине марта беспилотник ВКС России уничтожил с высоты более трёх тысяч метров реактивную установку залпового огня Вооружённых сил Украины. В военной операции на Украине беспилотные летательные аппараты осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.