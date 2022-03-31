Минобороны сообщило о взятии Золотой Нивы и форсировании реки Кашлагач

Подразделения ВС РФ в ходе наступательных действий взяли под полный контроль населённый пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже, заявил на очередном брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что за минувшие сутки было уничтожено до 60 украинских националистов, два танка, 4 БМП, а также базы горючего. Продвижение за сутки составило 6 километров.

Подразделения Луганской Народной Республики, завершив зачистку от боевиков населённого пункта Житловка, продвинулись вперед на 5 километров и ведут бой с националистами на окраине населённого пункта Кременная, — отметил Конашенков.

Он также отметил, что 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования были уничтожены крупные базы горючего в Днепропетровске, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске. С них проводилось снабжение топливом группировки войск ВСУ на Донбассе.

В течение ночи оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 52 военных объекта Украины. Среди них: четыре командных пункта, один зенитный ракетный комплекс С-300 южнее населённого пункта Изюм и один «Бук-М1» в районе Курахово, две реактивные системы залпового огня, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горюче-смазочных материалов и 38 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники, — сообщил представитель Минобороны.

Он также отметил, что средствами ПВО российских ВКС за сутки было сбито в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. Они находились в районах Балаклеи, Вербового, Верхнеторецкого, Докучаевска, Королёвки, Комарина, Опытного, Павловки, Репки, Чернигова, Чернобыля, Щорса. В числе уничтоженной техники — один «Байрактар-ТБ2» в районе Безымянного.

В общей сложности, с начала проведения спецоперации уничтожены: 124 самолёта и 77 вертолётов, 216 ЗРК, 341 БПЛА, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок РСЗО, 762 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1689 единиц специальной военной автотехники.

Министерство обороны России ранее показало кадры, на которых ударные вертолёты Ка-52 российских Военно-космических сил ликвидировали укреплённые опорные пункты и огневые позиции бронетехники украинской армии при помощи управляемых и направляемых ракет. Экипажи армейской авиации уничтожили замаскированный пункт управления и опорный пункт подразделений ВСУ.