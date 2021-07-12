Минобороны сообщило о телефонном разговоре Шойгу с коллегой из Армении

Министерство обороны сообщило, что глава российского ведомства Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с министром обороны Армении Суреном Папикяном. Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и в районах выполнения задач российскими миротворцами в Карабахе, сообщает РИА Новости.

Главы военных ведомств обсудили текущую обстановку в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, — приводит агентство сообщение МО РФ.

Со своей стороны в Минобороны Армении сообщили, что в ходе переговоров с российским министром обороны Сергеем Шойгу затрагивалась обстановка в Аскеранском районе и ситуация на линии соприкосновения.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что Карабах оказался на пороге гуманитарной катастрофы из-за перекрытия газоснабжения. По его словам, подобные действия помогают мировому сообществу понять «истинное положение в вопросе карабахского конфликта».