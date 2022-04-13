Минобороны сообщило о двух сбитых украинских беспилотниках

Российские средства ПВО сбили в воздухе два украинских беспилотника над селом Афанасьевка, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Кроме того, Вооружённые силы РФ уничтожили два пункта управления и радиолокационную станцию в районе Боровое.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над селом Афанасьевка, — сказал Конашенков.

Также представитель Минобороны заявил, что российским военным удалось уничтожить две установки реактивных систем залпового огня, а также четыре района базирования украинской боевой техники в населённых пунктах Пески-Радьковское и Боровое.

Ранее Минобороны сообщило, что Вооружённые силы РФ уничтожили четыре вертолёта ВСУ на аэродроме в городе Миргороде, а также два крупных склада вооружения в других населённых пунктах. Высокоточные удары были нанесены с воздуха и моря.

Накануне в Мариуполе 1026 украинских военных сдались в плен. Данный факт подтвердил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он добавил, что среди них 162 человека являются офицерами ВСУ.