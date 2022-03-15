Минобороны сообщило, что под Киевом захвачено иностранное оружие

В районе населённого пункта Гута-Межигорская (Киевская область) подразделениями Воздушно-десантных войск России захвачен опорный пункт националистов и иностранных наёмников. В ходе боя с украинскими националистами были захвачены военные трофеи. Среди захваченного оружия американские противотанковые комплексы Javelin и немецкие Panzerfaust 3, а также переносные зенитные ракетные комплексы, сообщает Минобороны.

Всё оружие будет передано представителям Луганской и Донецкой народных республик, — говорится в сообщении.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что несмотря на большое количество обращений добровольцев из разных стран, ДНР самостоятельно сможет справиться с освобождением от украинских националистов, при поддержке ВС РФ.

Как рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, у России появились документальные доказательства подготовки ВСУ вторжения в марте на территорию ДНР и ЛНР, а также в Крым. Он отметил, что сведения об этом были получены в ходе спецоперации ВС РФ на Украине.

9 марта российские военные получили документы Нацгвардии Украины, которые подтверждают, что Киев готовил наступательную операцию против Донбасса в марте 2022 года. Проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление Украины на ЛНР и ДНР, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.