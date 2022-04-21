Минобороны: силы России и ЛНР взяли под контроль населённый пункт Кременная
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
11:04, 21 апреля 2022
Военнослужащий ВС РФФото: MOD Russia//Global Look Press
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Российские военнослужащие и силы Луганской Народной Республики взяли под полный контроль населённый пункт Кременная, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, в результате слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьёзных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов.
Подразделения российских вооружённых cил и Народной милиции Луганской Республики взяли под полный контроль населённый пункт Кременная, превращённый украинскими националистами в укрепрайон, — сказал Конашенков.
Представитель Минобороны отметил, что российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников. Также, по его словам, в районе Донецкое в воздухе была сбита украинская тактическая ракета «Точка-У».
20 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что военнослужащие спецподразделений «Ахмат» совместно с бойцами ЛНР в ходе спецоперации взяли на Украине под контроль населённые пункты Кременная и Старая Краснянка.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации на Украине. Министр указал, что операция направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик.