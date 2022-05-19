Минобороны: с «Азовстали» за сутки вышел и сдался в плен 771 боевик «Азова»

Фото Минобороны РФ

За минувшие сутки с «Азовстали» вышел и сдался в плен 771 боевик нацподразделения «Азов», сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны России. Всего с 16 мая в плен сдались в общей сложности 1730 боевиков, в том числе 80 раненых.

Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики в Новоазовске и Донецке, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что заместитель командира националистического батальона «Азов» Святослав Паламар (Калина) сдался в плен. По словам военного корреспондента Дмитрия Стешина, военнослужащий вышел с территории завода «Азовсталь» накануне около 21:00 мск. Официального подтверждения информации с российской или украинской стороны пока не поступало.

Между тем Минобороны России опубликовало первое видео со сдавшимися в плен, которые проходят лечение в больнице в ДНР. Отмечается, что пленные довольны тем, как с ними обращаются.