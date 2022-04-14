Минобороны: российские войска уничтожили 132 военных объекта на Украине

На Украине Вооружённые силы России за сутки уничтожили 132 военных объекта, в числе которых восемь пунктов управления, четыре артиллерийских батареи и склад боеприпасов, сообщил в ходе вечернего брифинга 14 апреля представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, склад ракетно-артиллерийского вооружения базировался в районе Приволье, а шесть районов скопления живой силы и бронетехники ВСУ располагались в районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородничное.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 132 объекта, в том числе: восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи, склад боеприпасов, — рассказал он.

Также, по словам Конашенкова, в течение дня оперативно-техническая авиация РФ уничтожила семь военных объектов на Украине: склад ракетно-артиллерийского оружия в Приволье и шесть районов скопления живой силы и бронетехники, принадлежащих 54-ой и 128-ой бригадам ВСУ, которые располагались в Великой Новоселке, Теминовке, Ивановке, Краматорске и Богородничном.

Ранее в Херсонской области подразделения российской разведки заявили об обнаружении трёх беспилотных летательных аппаратов, якобы оснащённых оборудованием для распыления биологических рецептур. По словам начальника РХБ защиты Вооружённых сил России Игоря Кириллова, Украина закупила более 50 таких устройств.