Минобороны: российские войска нанесли удар по десятой горной бригаде ВСУ

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские войска нанесли ракетный удар по позициям 10-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Бахмут, сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны. Также поражены семь командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики нанесён удар по позициям 10-й отельной горной штурмовой бригады ВСУ, — сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийские огневые позиции в районе населенного пункта Спорное ДНР, а в Барвенково Харьковской области уничтожены два склада боеприпасов.

Ранее российское военное ведомство заявило, что за прошедшие сутки российские войска сорвали очередную попытку наведения переправы ВСУ через реку Северский Донец. Кроме того, российские средства ПВО сбили один украинский истребитель МиГ-29 в Одесской области, восемь беспилотников, а также перехватили одну ракету комплекса «Точка-У» в ЛНР. Также ликвидировано более 250 бойцов, выведено из строя девять танков, пять установок реактивной системы залпового огня «Град» и десять орудий полевой артиллерии. В районе Барвенково уничтожены пусковая установка ЗРК «Бук-М1» и радиолокатор подсвета и наведения украинского ЗРК С-300.