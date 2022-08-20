Минобороны: российские десантники взяли в плен разведгруппу ВСУ

Фото: Минобороны России / Соцсети

Минобороны России сообщило о подразделении Воздушно-десантных войск РФ, которые в ходе спецоперации взяли в плен разведывательную группу вооружённых сил Украины (ВСУ). Отмечается, что российские десантники захватили выгодный рубеж и устроили засаду, в которую позже угодили украинские солдаты. В ведомстве добавили, что группа разведчиков ВСУ передвигались на бронированном автомобиле.

Подразделения Воздушно-десантных войск РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса захватили выгодный рубеж и устроили засаду, в которую угодили вооружённые формирования Украины, — сообщило Минобороны.

С помощью БМД-4М российские военные также уничтожили колонну бронетанковой техники противника, которая выдвигалась в сторону позиций подразделений ВДВ.

Аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса в статье для американского еженедельного новостного журнала Newsweek ранее написал, что власти Испании решили перестать помогать Украине в поставках военной помощи. Он сыронизировал, что испанцы овладели искусством дипломатии настолько хорошо, что могут обещать многое, а выполнять малое. Публицист отметил, что с такими союзниками по НАТО «враги не нужны». По его словам, Испания уходит от своих обязательств «тайком».