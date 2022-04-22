Минобороны России заявило о готовности к «режиму тишины» на «Азовстали»

Россия готова вновь ввести «режим тишины» для эвакуации с «Азовстали» боевиков, согласных сложить оружие, а также гражданских лиц в случае их нахождения на территории комбината, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, которые приводит ТАСС, сигналом к прекращению боевых действий должно стать поднятие белых флагов по периметру или на отдельных направлениях «Азовстали».

Россия готова в любой момент ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц (если такие реально находятся в подземных сооружениях комбината), а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ, — подчеркнул Мизинцев.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинские военные, попавшие в блокаду на территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе, не нуждаются в организации специальных «коридоров для сдачи в плен». Также Верещук напомнила, что на территории комбината до сих пор находится тысяча мирных жителей, нуждающихся в гуманитарном проходе для последующей эвакуации.

В четверг, 21 апреля, министр обороны Сергей Шойгу в ходе встречи в Кремле доложил российскому президенту Владимиру Путину, что городская часть Мариуполя занята российскими войсками. Оставшиеся же украинские военные заблокированы в промзоне комбината «Азовсталь». Владимир Путин приказал отменить штурм завода и заблокировать там украинских военных.